Adalet Bakanlığı yapmak Kuran okumaya engel değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden faciasında şehit olan Berkay Kesim'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okumasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kuran okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez. Kuran okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kuran okumaya engel değildir. Asıl kınanacak, Kuran okuyan Bakan değildir. Bakanın Kuran okumasından rahatsız olandır."