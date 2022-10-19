Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na kayıp zaman sorusu: Pensilvanya’da mola verdin mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır" dedi. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, İyi Parti heyetinin de ABD'ye gideceğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, dahası başörtüsü istismarından hemen sonra uçağa atlayıp Türkiye'den ayrılışı birbiriyle bağlantılı sancılı gelişmelerdir. Şimdi de teşekkül etmiş bir İP heyeti, 'Türk Festivali' bahanesiyle ABD'ye gidecekmiş. Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen akabinde ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir, siyasi zihniyeti milli ve ahlaki esaslara muvafık değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı ve iş bölümü yapılmıştır. Zillet ittifakının paydaşları sırasıyla ABD'yi tavaf etmeye başlamıştır. Zillet ittifakı, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. CHP yitirdiği iradesini emperyalizmin kanlı sahnesinde bulmanın çabasındadır" diye konuştu.Bahçeli, "Henüz acılarımız çok tazeyken, Sayıştay'ın 2017 ile 2019 raporlarında Amasra Müessese Müdürlüğü'yle ilgili bölümleri servis edip, suçlu ve sorumlu arayışına girenlerin önü arkası iyice araştırılmalıdır. Gün yaralarımızı sarma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Maden nedir, emek nedir, helal kazanç ne demektir bilmeyenlerin, toprağın altından rızık çıkarmanın nasıl bir şey olduğunu hayaline dahi getiremeyenlerin felaketler üzerinden cepheleşme üretmeye çalışması insafsızlıktır, izansızlıktır. Şimdi zillet partilerinin teker teker bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliğine kapı açacak olmaları kızarmaz yüzün, utanmaz bakışın nerelere kadar tutunduğunu da ortaya koyacaktır" dedi.New York'un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Biz 'zillet' deyince rahatsız oluyorlar, ya ne diyelim peki? Bu Kılıçdaroğlu'nu ve ittifakını hayırla nasıl yâd edelim? CHP yitirdiği iradesini emperyalizmin kanlı sahnesinde bulmanın çabasındadır. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerle temas kurduğu, kimlerin eline ve avucuna baktığı az çok bellidir. Özellikle kendisine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, o gizemli 8 saat içinde neredeydin? Kimlerle fiskos yaptın, kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin? Kılıçdaroğlu, bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir.