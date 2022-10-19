Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak

"RANDEVU BİLGİLERİ CEP TELEFONLARINA SMS İLE DE İLETİLECEK"

Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek.