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Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:08 Son Güncelleme: 19.10.2022 19:11

Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede enerji sektöründe, özellikle doğal gaz konusunda iş birliğinin artırılmasını istedi.

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞBİRLİĞİ

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğini artırmak istediğini belirtti.

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Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
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