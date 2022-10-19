Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Giriş Tarihi: 19.10.2022 18:31 Son Güncelleme: 19.10.2022 18:47

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çözümün canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

"HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

ZELENSKİ'YE BARTIN TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
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