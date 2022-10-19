Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

"HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.