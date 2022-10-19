Diyarbakır E tipi cezaevi boşaltılıyor tutuklu ve hükümlüler nakledildi

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz" sözlerinin ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda tutuklu ve hükümlüler başka cezaevlerine nakledilirken, kalan eşyaların taşınma işlemleri sürüyor.Diyarbakır Cezaevi'ne 1982'de girdiğini, 5 yıl kaldığını belirten yazar Bayram Bozyel (61), "Türkiye tarihinde çok önemli bir hafıza merkezi. Dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş işkence yöntemleri uygulandı. Bugün bir adım atıldı. Bu adımı olumlu buluyoruz, sonucunu da görmek istiyoruz. Buradaki uygulamaları ve yaşanılanları diri tutacak, ders niteliğinde olacak şekilde gelecek nesillere aktarılacak bir mekanizma ile merkeze dönüştürülürse mutluluk duyarız" dedi.Diyarbakır Cezaevi'ne 2018'in Nisan ayında giren Hasip Aydın (45), "İyisiyle kötüsüyle, acısıyla ve tatlısıyla burayı yaşadık. Burası, başlı başına farklı bir hayat. İçeride öyle acılar veya sevinçler yaşanıyor ki; anlatılmaz, yaşanır. Bu zamanda kim diyorsa; işkence, dövme veya başka şeyler var, hepsi yalan" diye konuştu.