Toprağa iz bırakan kadınlarla aile pozu

Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programı kapsamında Dünya Çiftçi Kadınlar Günü vesilesiyle 81 ilden gelen 120 girişimci kadın, Külliye'de buluştu. Başkan Erdoğan girişimci kadınlarla aile fotoğrafı çekimine katıldı. Milli mücadelenin kadın kahramanları gösterisini hazırlayan kadınlar, Erdoğan'ı kostümlerle karşıladı. Erdoğan, Sivaslı çiftçi Keziban Bulur'un biçerdöver isteği üzerine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye biçerdöver alınması talimatını verdi.EMİNE Erdoğan kadın çiftçilere mesajında "Toprağımızın her bir karışını ekelim, kompost gübreyle zenginleştirelim. Yeter ki üretin, biz her zaman yanınızdayız" dedi.Emine Erdoğan, Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer almasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şüphesiz ki bu mutfağımız için evrensel bir pencere. Bu vesileyle bir ilki başaran Fatih Tutak şefimizi de çift Michelin Yıldızı için tebrik ediyorum. Gurur verici" dedi.