Yaralı madencilerden güzel haberler geliyor... Bir hasta yoğun bakımdan çıktı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Cuma akşamı uçak ambulansla Yanık Tedavi Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alınan yaralılarla ilgili bilgi verdi. Turan, "Hastalardan 5'inin yaraları ileri düzeyde ağırdı ve onları solunum makinesine bağlamak zorunda kaldık. Yoğun tedavileri ve acil ameliyatları devam ediyor. Bir hastamız da diğerlerine göre nispeten daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. O hastamızın da her gün gerekli tedavileri yapılıyor. Şu an bu hastamızın durumu iyi ve kendisini yoğun bakımdan çıkardık. Solunum makinesine bağlı olan diğer hastalarımızdan da bir tanesinin makineden ayrılma süreci başlatıldı. Durumu iyiye gidiyor. Diğer bütün hastalarımızın acil ameliyatları, ölü dokularının temizlenmesi ve diğer yoğun bakım prosedürleri en üst düzeyde yapılıyor. Hastaların tedavilerinde hastanenin ilgili bölümlerinin tüm bölüm başkanları en üst düzeyde katılım sağlıyor. Sürekli bir konseyde tartışılarak tedavi ve takipleri yapılıyor" diye konuştu.

"YANAN BÖLGELER YAPAY DERİLERLE KAPATILACAK"

Bundan sonraki süreçte makineden ayrılmak üzere olan hastalar dışındaki diğer hastaların da ağır yanıklarının, ölü dokularının temizlenmesi ve durumlarının daha kötüye gitmemesi için yoğun tedavi ve ameliyat prosedürlerinin devam edeceğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Bu aşamada ölü dokuları hızlı bir şekilde hastalardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Onları aldığımız zaman da buraları yapay derilerle veya kendi ellerinden alabileceğimiz yerlerden kapatmamız gerekiyor. Kök hücre tedavisi de uygulamamız gerekebilir. Bundan sonraki süreçte tüm ümidimiz bu hastalarımızın, yaralılarımızın sağlığına kavuşması."

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ NEDİR?

Hiperbarik Oksijen tedavisini anlatan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hiperbarik Tıp Tedavi Ünitesi'nden Uzman Dr. Zeynep Canaz ise şunları söyledi: "Basınç odası dediğimiz kapalı bir kabinde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solunarak uyguladığımız bir tedavi. Bu tedavide faydalandığımız nokta yüksek basınç altında solunan oksijenin kanda yüksek miktarda çözünerek dokulara ulaşmasıdır. Hiperbarik oksijen tedavisi rutin olarak yaklaşık 2 saat süren bir tedavi. Bu tedaviyi dalgıçlarda gördüğümüz vurgun hastalığında, karbonmonoksit zehirlenmesi gibi toksik gazlara maruziyette kullanıyoruz. Aynı zamanda kulağımıza giden damarların tıkanmasına bağlı ani gelişen işitme kaybı, gözümüze giden damarların tıkanmasına bağlı ani gelişen görme kaybında uygulanır. Ayrıca iyileşmesi uzamış problemleri olan yaralarda, kemik iltihaplarında destek tedavisi olarak da kullanıyoruz. Bazı hastalıklarda ana tedavidir. Bu tedavide başlangıçta basınç odası hava ile basınçlandırılır. Biz normalde 1 atmosferde yaşıyoruz, burada 2 buçuk atmosfere kadar basınçlandırılır, gerekli basınca ulaştığımızda hastalar maskelerle oksijen solur.