100 örgüt yöneticisine çarpı MİT tek tek indiriyor

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK/KCK/ YPG'nin yönetim kadrolarına yönelik üst düzey nokta operasyonlarında bölücü örgütün çok sayıda üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCKYPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği veya Türkiye'ye getirdiği teröristlerin sayısı 100'ü geçti. 2022'nin ilk 10 ayında 23 üst düzey yönetici, MİT'in başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirdi. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurtdışında nokta operasyonlar düzenledi.