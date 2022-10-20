SON DAKİKA | 100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor

Son yıllarda MİT tarafından "PKK/KCK/YPG Yönetim Kadrolarına Yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK/KCK-YPG'nin yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu.