FETÖ şüphelisi 623 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nünyurtdışındaki firari mahrem imamlarının talimatlarıyla yeniden yapılanmaya çalışan örgütün para trafiği ortaya çıkarıldı. Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği'nin önceki gün başlattığı ve FETÖ'cü hainlerin başından vurduğu Gazi Turgut Aslan'ın adını verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 623'e yükseldi. Dünkü operasyonlarda gözaltı listesindeki 87 kişiden 72'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 76 bin 995 TL, 28 bin 420 Euro, 19 bin 610 Amerikan Doları, 100 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Aramalarda; özel düzenekli giysi dolabında örgüt mensubu, yine özel düzenekli vestiyerde ise para ve altın bulundu. Örgütün para trafiğinde de örgütle ilgisi olmayan kişilerin bilgileri kullanılarak kargo yapıldığı, kargo kolilerinin içine de paraların x-ray cihazlarında tespitini zorlaştırmak için gizli düzenek yapıldığı tespit edildi. Para transferinde başvurulan bir diğer yöntem de 'en son başvurulacak yöntem' olarak elden teslim. İnternetten yaptıkları görüşmelerle randevulaşan örgüt elemanlarının kamusal alanlarda bulup para teslimi yaptığı belirlendi.Operasyon kapsamında Kütahya'da gözaltına alınan 61 örgüt şüphelisinin adliyede ifade işlemleri dün gün boyu devam etti.Antalya merkezli FETÖ operasyonunda 2 "bölge müdürü", 5 "ilçe imamı", 1 "okul ünite imamı", 1 "ihraç emniyet mensupları imamı", 20 "rehber abi" ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evraklarını takip edenin olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat ve 19'unun da ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu öğrenildi.Operasyonlar kapsamında Kayseri'de 20 şüpheli yakalandı.