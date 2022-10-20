İmar planlarını bile PKK onaylıyor

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt içinden gelen itiraflar, HDP ile PKK arasındaki organik bağı bir kez daha ortaya koydu. İfadelere göre Kandil'in gönderdiği isimler, HDP'li belediyeleri fiili olarak yönetiyor. Plan bütçe planlamaları, ihaleler, imar değişikliklerinin tümü PKK'nın onayı sonrasında gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren F.Ş. ve M.R.'nin ifadelerinde çarpıcı tespitler şöyle sıralandı.PKK adına faaliyet yürütülen tüm ülkelerdeki paralar, KCK eş başkanlığının Kandil'deki Mali Alan Komitesi'ne ulaştırılıyor.Belediyelerin PKK'ya bağlılığı noktasındaki soruşturma görevi terör soruşturmasında cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK saflarında bulunan terörist kardeşi Nurettin Demirtaş tarafından yürütülüyor. Demirtaş'ın bu kapsamda belediye çalışanları ile HDP'li siyasetçileri dahi sorguladığı ifadelerde yer aldı.HDP, yönettiği belediyelerde yeni imara açılan yerler üzerinden elde ettiği yüksek miktarda geliri çeşitli yollardan "yasal kılıf" bularak PKK'ya aktarıyor. Bu kimi zaman olmayan ihale ödemesi, kimi zaman hiç yapılmayacak bir harcama kalemi üzerinden gösteriliyor.Belediyelerin imara açılması planlanan yer ile ilgili olarak o bölgenin belediye başkanı veya belediye başkan yardımcıları ile PKK'nın atadığı sözde "Mali Alan Komitesi Sorumlusu" birlikte hareket ediyor. Örgütün "alan sorumlusunun" yaptığı planlama doğrultusunda belediye tarafından "imar planları" kanuna uygun olarak düzenleniyor.TSK'nınKuzey Irak'ta sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, Kandil Dağı ve Pençe Harekât bölgesinde teröristlerin görüntüleri alındı. Ardından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından her iki bölgede eş zamanlı hava harekâtı gerçekleştirildi. SİHA'ların nokta atışında, Kandil Dağı'nda bir, Pençe Harekât bölgesinde ise 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.