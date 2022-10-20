MSB’den kimyasal silah iddiasına cevap: Ahlak dışı bir terör çırpınışı

PKK ile ilgisine dair kamuoyunda çokça tartışmanın bulunduğu ve terör örgütü PKK'ya yakın sözde medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Türkiye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlayan şebnem Korur Fincancı ve destekçilerine karşı MSB'den sert bir açıklama geldi.

AHLAK DIŞI BİR TERÖR ÇIRPINIŞI

MSB'den gelen açıklamada "Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır.

"ENVANTERİMİZDE YASAKLI SİLAHLAR BULUNMAMAKTADIR"

Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır"