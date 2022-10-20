Siyasi partilere 4.5 milyarlık destek

Merkeziyönetim bütçe teklifine göre seçimlerde barajı geçen siyasi partiler 4.5 milyar lira Hazine desteği alacak. Seçim Kanunu'na göre siyasi partilere bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si kadar yardım yapılıyor. Milletvekili seçim döneminde bu tutar üç katına çıkıyor. Bu kapsamda siyasi partilere ayrılan 1 milyar 505 milyon liralık destek, 2023 yılında yapılacak seçim nedeniyle 4.5 milyar liraya çıkacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın sunumu gerçekleştirilecek 2023 bütçesinde siyasi partilerin alacakları Hazine yardımları da netleşti. Toplam Hazine yardımı 4.5 milyar lira olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek yardım tutarının 1.5 milyarlık kısmı en geç 10 Ocak'ta siyasi parti hesaplarına aktarılacak. Seçimlerde en yüksek oyu alan AK Parti'ye 653.8 milyon, CHP'ye 348 milyon, HDP'ye 179.8 milyon, MHP'ye 170.5 milyon, İyi Parti'ye 153.1 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Bu tutar seçim döneminde; AK Parti'ye 1 milyar 961 milyon, CHP'ye 1 milyar 43.9 milyo, HDP'ye 539.5 milyon, MHP'ye 511.5 milyon, İyi Parti'ye 459.2 milyon lira olarak gerçekleşecek.1965 yılından bu yana Hazine tarafından siyasi partilere destek sağlanıyor.Siyasi Partiler Kanunu'na göre en son parlamento seçimine katılan ve genel barajı aşan partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Barajın altında kalması durumunda yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek sağlanıyor.Seçim Kanunu'na göre, Hazine yardımı yerel seçimlerin yapıldığı yıllarda normal tutarın 2, milletvekili seçimi döneminde de 3 katına çıkıyor. Hazine yardımı barajı aşan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. Kanuna göre bu ödenek, devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında genel seçim sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülerek her yıl ödeniyor.