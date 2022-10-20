TDT üye ülkeleri dini alanda iş birliği protokolü imzaladı

Başkan Erbaş, İslam dininin mensupları ve temsilcileri olarak mesuliyetlerinin farkında olduklarını belirterek, gerçekleştirecekleri bütün faaliyetleri bu sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerini ifade etti. Başkan Erbaş, "İslam'ın barış ve esenlik mesajını insanlığa ulaştıracağız. İnanç, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü, barış ve huzur gibi ulvi değerlerle tezyin edilen ve bizlere miras kalan İslam medeniyetinin, barış ve esenlik mesajını bu mirasın varisleri olarak bizler insanlığa ulaştırmaya gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün dünya, İslam'ın aydınlık ilkelerini, hoşgörü ahlakını, kardeşlik hukukunu görmeye her zamankinden daha çok muhtaçtır. Bu amaca ulaşmak için İslam'ın özü olan ilim, irfan, bilgi ve hikmetle din hizmeti sunmalı, bunun yanında çocukların ve gençlerin daha nitelikli bir eğitim alabilmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Bu çaba ve gayretlerimizi inancımızın en kıymetli hazinesi olan kardeşlik üzerine bina etmeliyiz"