Adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu’na vatandaşlardan büyük tepki: ‘Bizi rezil ediyorsun, artık açıkla’

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan" diye çağrıda bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması gelmedi. Vatandaşlar bu konuda yine yan çizen Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada büyük tepki gösterdi:
Dr. Nilay Nur:
"Bay Kemal efendi, madem kendinizden bu kadar eminsiniz o zaman adaylığınızı açıklayın. Tweet atıp laf kalabalığı yapmaktan başka bir şey yaptığınız yok!"
Vedat Şahin:
"Buyur hodri meydan. Bu kadar kendine güveniyorsan aday olduğunu ilan et."
Mehmet Şanlı:
"Kemal Bey, bırakınız cevap vermeyi; sahaya çıkınız, çok daha faydalı oluyor."
Ahmet Karakoç:
"Önce adaylığını açıkla Bay Kemal."
Eda Sudur:
"Bir gün de adaylığını açıkla, boş boş buluşmaları geç!"
Yener Kanyılmaz:
"Bizi rezil ediyorsun, artık adaylığını açıkla."
Özgür Kerem:
"Lafı evirip çevirmeye gerek yok. '2023 adayıyım' de o zaman, çok kendine güveniyorsan açıkla adaylığını."