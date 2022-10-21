Adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu’na vatandaşlardan büyük tepki: ‘Bizi rezil ediyorsun, artık açıkla’

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan" diye çağrıda bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması gelmedi. Vatandaşlar bu konuda yine yan çizen Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada büyük tepki gösterdi:"Bay Kemal efendi, madem kendinizden bu kadar eminsiniz o zaman adaylığınızı açıklayın. Tweet atıp laf kalabalığı yapmaktan başka bir şey yaptığınız yok!""Buyur hodri meydan. Bu kadar kendine güveniyorsan aday olduğunu ilan et.""Kemal Bey, bırakınız cevap vermeyi; sahaya çıkınız, çok daha faydalı oluyor.""Önce adaylığını açıkla Bay Kemal.""Bir gün de adaylığını açıkla, boş boş buluşmaları geç!""Bizi rezil ediyorsun, artık adaylığını açıkla.""Lafı evirip çevirmeye gerek yok. '2023 adayıyım' de o zaman, çok kendine güveniyorsan açıkla adaylığını."