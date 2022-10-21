Azerbaycan’da korkutan kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım ve yanında bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Türk konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıkarken, Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği patladı. Bu sebeple araç kaza yaptı. Binali Yıldırım ve araçta bulunan Şamil Ayrım konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibi tarafından yapıldı. Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü'de kaldı. Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.