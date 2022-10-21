Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu

Kasapoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen programda, AK Parti'nin herhangi bir hareket, alelade bir oluşum değil, mazisi binlerce yıla dayanan kutlu davanın, bu topraklarda hüküm süren, Anadolu'yu Anadolu yapan değerlerin son temsilcisi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır millete hizmet ettiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar ortaya koyduğumuz birliği, beraberliği ve kardeşliği, inancımızı, azmimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini en yukarıda tüm dünyaya adaletin, tüm dünyaya demokrasinin, milli iradenin mesajını güçlü bir şekilde vererek neticelendireceğiz. Bizim lügatimizde yorulmak, usanmak, hiçbir şekilde olmadı, olmayacak. 21 yıl değil, 221 yıl dahi geçse biz ilk günkü aşkla, enerjiyle, heyecanla, inançla milletimiz için, bu kutlu dava için koşmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki tıpkı bugünkü gibi bugüne kadar olduğu gibi el ele vererek, yeni 100 yılı birlikte Türkiye 100 yılı yapacağız."

2002'den beri Türkiye'yi büyütmenin, bu milleti daha da yüceltmenin, ülkenin huzurunu, istikrarını tesis etme, milletin refahını artırmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, birtakım çevrelerin ise bundan rahatsızlık duyduğunu anlattı.

Bu çevrelerin, rahatsızlık duymaya devam edeceğini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O çevreler her daim kendilerini bu milletin üstünde gördüler. Bu milletin egemenliğinin üzerinde kendilerini konumlandırdılar. Bu sebepten de bugüne kadar pek çok kirli tezgahla, sayısız operasyonla önümüze engeller çıkardılar. İşte, 27 Nisan e-muhtırasını unutmadık. Parti kapatma davalarını unutmadık. Gezi Parkı'nı, 17-25 Aralık'ı, MİT tırları hadisesini, çukur ve barikat olayları gibi nice kirli tezgahları unutmadık. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü hep birlikte biliyoruz. Bu saldırıların, bu kumpasların hedefinin tek olduğunu da biliyoruz. Milli iradenin yönetimde tecelli etmesini ve milletin kendisiyle ilgili karar almasını engellemekti en büyük arzuları ve hamdolsun bu gelinen noktaya hep birlikte tıpkı bugünkü gibi el ele vererek, engelleri aşarak, tezgahları birer birer dağıtarak geldik. Bugün büyümede, kalkınmada sürdürülebilirliği sağladıysak, 81 vilayetimizde ülkemizin her karışında pek çok projeyi, mega projeleri gerçekleştirdiysek, yerli ve milli üretime, milli sanayiye, milli enerjiye, teknolojik atılımlara imza attıysak, işte tüm bunları kararlı duruşumuzdan taviz vermeyerek milletimizin hakkını kimseye yedirmeyerek gerçekleştirdik, başardık."

"KREDİLERİN ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKI YÜKÜNÜ GENÇLERİMİZİN ÜSTÜNDEN ALIYORUZ"

Kasapoğlu, diplomaside Türkiye'nin rüzgarını, ağırlığını, sesini tüm dünyanın gördüğüne değinerek, mazlum coğrafyalarda Türkiye'ye duyulan sevginin, inancın büyüklüğünü hep birlikte yaşadıklarını ve şahit olduklarını aktardı.

Tek gayelerinin Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığını tüm dünyaya ispat etmek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İşte bu dertlerle, bu misyonla mayalanan daha güçlü Türkiye hedefine bizi götürecek düşünen, çalışkan, tüm dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan Türkiye 100 yılının en büyük aktörü bir gençlik için tüm mücadelemiz bu yönde. İşte 21 yıl boyunca bu topraklardaki gençlerin daha donanımlı olması, daha güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanması, çağın en modern, en nitelikli imkanlarına kavuşması için çaba gösterdik. Yurtlarımızdaki konfor, yurtlarımızda sağladığımız imkanlar... Bu yıl yurt ücretlerimize zam yapmadık. Şu farkımız var: Beslenme yardımını 750 liradan 1800 liraya çıkararak 2,5 misline yakın bir beslenme desteği artışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin yurt altyapısında olduğu gibi eşsizliği, yeganeliği ortaya koyduğumuz burs ve krediler... Dünyanın en geniş kapsamlı burs ve kredi sağlayan altyapısı ülkemizde. 500 binden fazla gencimize burs, bir milyondan fazla gencimize kredi sağlıyoruz. Bu yıl önümüzdeki günlerde parlamentomuz yasalaştıracak. Kredilerin üzerindeki enflasyon farkı yükünü de gençlerimizin üstünden alıyoruz. Böylece öğrenim kredisi alanların sadece ana parayla birlikte bir ödemesi gerçekleşecek."

Bakan Kasapoğlu, bu ülkenin tüm evlatlarını kucaklayacak bir yaklaşımla, özveriyle, eğitimle ilgili öğrencilerin, gençlerin tüm sosyal, siyasal haklarıyla ilgili pek çok çabayı, gayreti ortaya koyduklarını belirtti.

Bugün Türkiye'nin 207 üniversitesinin olduğunu anımsatan Kasapoğlu, şunları paylaştı:

"Karar alma süreçlerinde, sivil toplumda her yerde gençlerimizin ağırlığını bugüne kadar o katılımcı ruhu güçlendirme noktasında artırdık. Bundan sonra da yine aynı ruhla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bir uçtan diğer uçağa, birbirinden kıymetli dünyanın en modern tesisleriyle donattık. Kütahya'da 21 yıl önce 10 spor tesisi varken bugünkü spor tesisi sayımız 57 ve bu imzaladığımız protokoller, devam eden inşaatlarla 110'a yakın bir tesis en kısa sürede Kütahya'mızın hizmetinde olacak. Tabii kadın odaklı spor politikamız ve sporu sadece birkaç branştan ibaret görmeyen spor anlayışımızla yüzmeden okçuluğa, okçuluktan atletizme, jimnastiğe her alanda ideallerimiz var, gerçekleştirdiğimiz hedefler var. Sporcu sayımız Kütahya'da tam 18 kat arttı. Türk kadın sporcuların sayısı diğer ülkelerin katbekat önünde ve branşlaşmada çeşitlilikte daha önce sporcumuz dahi olmayan branşlarda artık zirveye oynayan bir Türkiye var. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Sadece yarınlarımız için değil, bugünlerimiz için de gençler büyük bir umut. İnanıyorum ki Türkiye 100 yılının en önemli aktörü de gençler olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, genç odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye'nin gençleri hem bugünlere, hem yarınlara ve tüm dünyaya bilimde, sanatta, kültürde, sanayide, ekonomide ve sporda mühürlerini vurmaya devam edecekler."

Kasapoğlu, ülke genelinde spor alanında birçok yatırım yapıldığını, Kütahya'da yapılacak stadın temelinin bu sene içinde atılacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililerin hazır bulunduğu toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.