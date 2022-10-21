Bilal Erdoğan’dan gençlere önemli uyarı: Uyanık olmanız lazım

"BUGÜNÜN GENÇLERİ BİR KERE DOĞRUCULAR, BU GÜZEL BİR ŞEY"



Genelde konuşulanın aksine, kırk yaşının üstünde birilerinin gençlerden şikayet ediyorsa kendinde bir sorun olduğu için şikayet ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün özelinde, gençler şöyle, gençler böyle, dediğimiz zaman hadi diyorum aynı sorunlar yetişkinler için konuşalım. Yetişkinler dahil değil ki. Aynı sorunlar yetişkinlerde var. Belki daha kötü var. Aslında yetişkinlere düşen kendi çocuklarına ve çevresindeki gençlere halleriyle örnek olabilmeli. Yani bir insan sağda solda kaba saba çocuklar etrafındayken konuşuyorsa, yanında çocukları varken sigara içiyorsa, yanında çocukları varken ağzını şapırdatarak yemek yiyorsa, elini yıkamadan yemekten kalkıyorsa, işte namazını hızlı hızlı çıkıyorsa, şimdi sen o çocuktan bunların hepsinin de daha iyi olmasını niye bekliyorsun kardeşim, bekleme. Eskiden köy yerinde yetişkinlerin çoğu yanına çocuk geldiğinde ona ne öğretebilirim, ne örnek olabilirim diye düşünürken, şimdi böyle bir şey ortadan kalktı. Kimse kimsenin çocuğuna bulaşmak istemiyor. Faydalı olmak istemiyor. Kendi çocuğumuza bile zaman ayırmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi böyle bir çağda, böyle bir devirde yetişkinlerin çocuklardan, gençlerden şikayet etmeye hakkının pek olmadığını düşünüyorum. Bununla birlikte bugünün gençlerinde şunu görüyorum; bugünün gençleri bir kere doğrucular, bu güzel bir şey. Allah bozmasın. Yani Allah doğruluktan ayırmasın bir kere" diye konuştu.