Emekli astsubaylardan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddiasına tepki

Dürgen, derneğin genel merkezinde yaptığı açıklamada, asırlardır ayak bastığı her yere barış ve huzuru getiren Türk askerinin, bazı odaklar tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı unvanını taşıyan kişinin, milli birlik ve beraberliğin temel unsurlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini belirten Dürgen, haddi aşan iftira boyutundaki suçlamaları mesnetsiz ve kasıtlı bulduklarını kaydetti.

Dürgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüyoruz ki görevi sadece insan sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar olması gereken şahıs, sivil toplum örgütü maskesi arkasından karanlık güç odaklarının çirkin emellerine hizmet etmektedir. Bunu, terör örgütünün acziyetinin tezahürü olarak görüyor, terörün tükenmekte olan nefesini taşıyan o ağızları lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelesinde, üstelik tam da sona gelindiği bir anda maşa ağızların ortaya çıkmasını uygulamaya koyulan son çırpınış planı olarak görüyoruz."

Terör örgütünün makyajla şirin gösterilme çabalarının Türk milleti nezdinde hiçbir değerinin bulunmadığını dile getiren Dürgen, TEMAD olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Dürgen, yıllarca hizmet ettikleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.