Eren Abluka 3 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1006 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ilk gün, 3 ton 768 kilogram toz ve kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildiği açıklandı.Diğer taraftan bakanlık, Cudi Dağı'nda PKK terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında tespit edilen sığınakta 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 antitank mayını, 1 telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.