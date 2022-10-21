Kaftancıoğlu davasında mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Mahkekeme Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce suç oluşmadığı gerekçesiyle bozma kararı verildiğini belirtti. Söz verilen sanık Kaftancıoğlu, "Bozmaya diyeceğim yok" dedi. Mahkeme heyeti de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına usul ve yasaya uygun olduğundan uyulmasına karar verdi. Duruşma, 7 Şubat'a ertelendi.