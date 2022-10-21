Türk ordusuna iftiraya öfke

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe ve Şimşek operasyonlarıyla kan kaybeden terör örgütü, "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulundu. Terör soruşturmasından tutuklu HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da örgütün iddialarını dillendirdi. Fincancı, örgüt yayınına röportaj verip örgüt sözcülüğünü yaptı. Adeta PKK sözcülüğüne savunan çevrelere yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı ise hiçbir kimyasal silahın TSK envanterinde bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı. MSB, "Çökme noktasına gelen terör örgütü, ahlak dışı yollarla çıkış arayışında" ifadelerine yer verdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK'nın terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirilerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Bu dezenformasyon çabaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır" denildi.Kahraman ordumuzun, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kimyasal silah kullandığına dair alçakça bir iftira dolaşıma sokuldu. Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir ve asla kabul edilemez.Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır.TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçası. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir.PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır.MHP Lideri Devlet Bahçeli, daha önce tavrını net göstermiş, "Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır" açıklamasını yapmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.Diğer taraftan 27 Tabip Odası başkanı ortak açıklama yaparak Fincancı hakkında istifa çağrısı yaptı. Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı gibi alçakça yalan bir ifadeyi kınıyoruz" diyerek Fincancı'yı "en acil şekilde istifaya davet ettiklerini" açıkladı.