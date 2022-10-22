Almanya’da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu

Türkiye karşıtları yine Almanya'da bir araya geldi. Köln'de düzenlenen "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" adlı konferansta yine aynı çevreler buluştu.

Konferansa FETÖ sempatizanları, HDP ve PKK'ya yakın isimler ile Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmacı olarak katıldı.

Almanya’da Türkiye karşıtı konferans | Video

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

HDP'li Sibel Yiğitalp, FETÖ sempatizanı Melek Çetinkaya ve sık sık skandal açıklamalarla tepki toplayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi. Katılımcılar Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi.