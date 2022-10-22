Haberler Gündem Haberleri Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu
Giriş Tarihi: 22.10.2022 23:30 Son Güncelleme: 22.10.2022 23:42

Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu

Almanya’da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu

Almanya'da 'Türkiye karşıtları' buluştu. Köln kentinde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu bir konferans düzenlendi. Düzenlenen konferansta FETÖ, HDP ve Türk Tabipler Birliği bir araya geldi.

Türkiye karşıtları yine Almanya'da bir araya geldi. Köln'de düzenlenen "Türkiye'de insan hakları ihlalleri" adlı konferansta yine aynı çevreler buluştu.

Konferansa FETÖ sempatizanları, HDP ve PKK'ya yakın isimler ile Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmacı olarak katıldı.

Almanya’da Türkiye karşıtı konferans | Video

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

HDP'li Sibel Yiğitalp, FETÖ sempatizanı Melek Çetinkaya ve sık sık skandal açıklamalarla tepki toplayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi. Katılımcılar Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA