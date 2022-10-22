Bartın Valiliği Amasra ilçesine giriş yasağı getirdi

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; "5442 Sayılı Mahalli İdareler Kanunun 11. Maddesinin a fıkrasına göre; Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01'den 24 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır." Denildi.

DELİLLER EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TUBİTAK DA

Öte yandan patlamadan sonra Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanan deliller, Bartın Cumhuriyet Savcılığı Başkanlığı'nda görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcı tarafından el konulan dijital materyaller, maden işçilerinin baretlerin de yer alan GPS ve diğer malzemeler 7 delil torbasına konularak incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal, Siber Daire Başkanlığı ve TUBİTAK MAM'a (Marmara Araştırma Merkezi) sıkı emniyet tedbirleri alınarak gönderildi.