Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Kripto para yerine blokzincir teknolojisine yönelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Blokzincir İstanbul" programında şunları söyledi:Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşümün izlerini görmek mümkündür.Ülkemizin son 20 yılda araştırma-geliştirme alanında kat ettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarı bu hususta nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından önemlidir. Araştırma-geliştirme harcamalarını 55 milyar liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde 1'inin üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Hükümete geldiğimizde 2 olan teknopark sayımız 81'i aktif, 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 99. yıldönümüne banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir.Son 10 yılda büyük gelişme gösteren blokzincir teknolojisinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkânları, mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Şayet bir benzetme ile ifade edecek olursak, dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır. Bu teknolojiyi gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanında cazip kılan esas husus ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici konuma ulaşmaktır.Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine, blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiye ediyorum.(Karadeniz'deki son füze denemesi) Artık bizim Tayfunumuz da var. Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunları çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz.Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda birer teknoloji harikasıdır. Programımızı da aynı anlayışın bir tezahürü olarak bu muhteşem salonda ve İstanbul'umuzun en önemli üniversitesinden bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi Katılımcı Konfederasyon başkanlarıyla Dolmabahçe Ofis'te görüştü. Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.