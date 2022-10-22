Binali Yıldırım, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında gittikleri Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci dün Bakü'den İstanbul'a getirildi. Yıldırım, Ayrım ve Demirci'yi taşıyan ambulans uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan tarafından çiçeklerle karşıladı.Yıldırım, Ayrım ve Demirci, ambulanslarla nakledikleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önceki akşam Bakü'de ziyaret ettiği yaralılara çok ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Netice itibarıyla Türkiye'ye gelinebileceğine karar verildi.Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in hastane ziyaretinden sonra hep birlikte Allah'a ısmarladık dedikten sonra havaalanına geçtik." Yaralıların sağlık durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini kaydeden Çelik, "Şimdilik herhangi bir sorun, hayati tehlike arz eden herhangi bir durum yok. Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek Yıldırım, Ayrım ve Demirci'yi ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.