Malatya’da Başkan Erdoğan heyecanı: Dört dörtlük adam senin Allahına kurban

ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ

Hüseyin Meriç (57): Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan. 2023'te yine yanındayız.