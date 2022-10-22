Malatya’da Başkan Erdoğan heyecanı: Dört dörtlük adam senin Allahına kurban

Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar şunları söyledi:
ÇOCUKLARI SEVİYOR
Muhammet Mert Özdemir (8):Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O dünya lideri. Çocukları çok seviyor, beni de çok sever.
ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ
Hüseyin Meriç (57): Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan. 2023'te yine yanındayız.