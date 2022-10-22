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Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:57

Malatya'da Başkan Erdoğan heyecanı: Dört dörtlük adam senin Allahına kurban

BETÜL USTA BETÜL USTA
Malatya’da Başkan Erdoğan heyecanı: Dört dörtlük adam senin Allahına kurban

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geliyor. Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Dört dörtlük adam, senin Allah’ın kurban” karşıladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, "O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar şunları söyledi:

ÇOCUKLARI SEVİYOR

Muhammet Mert Özdemir (8):Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O dünya lideri. Çocukları çok seviyor, beni de çok sever.

ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ

Hüseyin Meriç (57): Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan. 2023'te yine yanındayız.

MİLLETİNE SAHİP ÇIKIYOR

Mehmet Şimşek (41): Malatyasporluyuz, Reis Malatyaspor'u yalnız bırakmaz. Dünyaya verdiği mesajlarla Ümmeti Muhammed'in sesi. Milletine sahip çıkıyor. Bir 15 Temmuz bir daha olsa gene Malatya onu destekleyecektir. Dünya da bunu anlayacak.

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Malatya'da Başkan Erdoğan heyecanı: Dört dörtlük adam senin Allahına kurban
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