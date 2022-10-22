Mansur Yavaş’a Erzurum’dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım

Mansur Yavaş seçim öncesi verdiği 'Suya indirim yapacağım' sözünü unuttu. Üst üste yaptığı zamlardan sonra başkentlilere rağmen abartılmış su faturalara gönderdi.
Vatandaşlar faturaları ödemekte zorlanınca AK Parti ile MHP meclis üyeleri suya yüzde 50 indirim yaptı. İndirim yüzünden 'İflas' edeceğini söyleyen Yavaş öfkesini garibandan çıkardı. İhtiyaç sahiplerini yapılan et yardımını kesti. Buna önce başkentten sonra bütün Türkiye'den tepki geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Ankara Büyükşehir yönetimini eleştirdi.
SABAH'a konuşan Mehmet Sekmen şunları söyledi:
Ankara'da metreküpü 18.80 lira suyu Erzurum'da metreküpü 7 TL'den veriyoruz. Mansur Yavaş Erzurum'a gelsin misafir edelim, su birim fiyatını nasıl ucuz su veriyoruz anlatayım. Her yıl 20 milyona yakın baraj için para ödüyorum. Devlet Su İşleri'ne borç ödüyorum. Yine suyu ucuz veriyorum. Personelime yüzde 75 zam yaptım. İşçilerime İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ne veriyorsa ben de aynısını veriyorum. Ben Mansur Yavaş suya indirim sözü de vermedim. Biz 'iflas ettik' diye bahane uydurmadık. Mansur Yavaş'ın aldığı bütçe ile bizimkinin arasında dağlar kadar fark var.
Şehir içi ulaşımda öğrenci 4 liradan 2,5 liraya, tam bilet 6 liradan 5 liraya, öğretmenlerde ise 5,5 liradan 4,5 liraya düşürdük.
KONSERLER DE İPTAL
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimi meclisin tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararına karşı yeniden açıklamada bulundu.
Açıklamada, suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği önergeyle yüzde 50 indirim kararı alındığını belirtilerek "Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir" denildi.