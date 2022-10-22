Mansur Yavaş’a Erzurum’dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım

SABAH'a konuşan Mehmet Sekmen şunları söyledi:

Ankara'da metreküpü 18.80 lira suyu Erzurum'da metreküpü 7 TL'den veriyoruz. Mansur Yavaş Erzurum'a gelsin misafir edelim, su birim fiyatını nasıl ucuz su veriyoruz anlatayım. Her yıl 20 milyona yakın baraj için para ödüyorum. Devlet Su İşleri'ne borç ödüyorum. Yine suyu ucuz veriyorum. Personelime yüzde 75 zam yaptım. İşçilerime İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ne veriyorsa ben de aynısını veriyorum. Ben Mansur Yavaş suya indirim sözü de vermedim. Biz 'iflas ettik' diye bahane uydurmadık. Mansur Yavaş'ın aldığı bütçe ile bizimkinin arasında dağlar kadar fark var.

Şehir içi ulaşımda öğrenci 4 liradan 2,5 liraya, tam bilet 6 liradan 5 liraya, öğretmenlerde ise 5,5 liradan 4,5 liraya düşürdük.