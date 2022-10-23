‘Eğitim teknolojisiyle daha fazla verim alabiliyoruz’

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" düzenlendi. Vakıfa ait olan Yenidoğu Okulları Çekmeköy kampüsünde düzenlenen zirveye, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.Salgın sürecinde eğitimde teknolojinin okullara nüfuzunun sanılandan daha hızlı gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, "Gördük ki eğitime gönül vermiş arkadaşlarımızla eğitim teknolojileri kullanarak, daha fazla verim alabiliyorlar" dedi."Metaverse" teknolojisine de dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti: "21. yüzyıla hazırladığımız çocuklarımızın bu teknolojilerle çok rahat ilişki kurabiliyor olması önemli. Ama teknolojiyle kurdukları ilişkilerin, onların karakterine, insanlığına arz ettiği riskleri de bilerek bunları kullanacağız."