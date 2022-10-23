Fincancı’ya tepkiler sürüyor: PKK sempatizanı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetler'e yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler devam ediyor. Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, "Şebnem Korur Fincancı'nın PKK kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attığı iftira asla kabul edilemez. Bu bir PKK sempatizanlığıdır. Şanlı ordumuzun geçmişi ve dünyaya saldığı nam, düşmana bile adaletle galebe çalmayı şiar edinmesi üzerine kuruludur. Bu nedenle Türk ordusu dünya üzerindeki tüm milletlerce adaleti ve hâkimiyeti altına aldığı esirlere bile merhametli davranması ile bilinir.Terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığına yönelik atılan bu iftira da manipülasyon kokan bir harekettir. Yüreği bu derece kin ve nefret dolu olan sözde sağlıkçı Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın insanlara şifa vermesi mümkün değildir. Onu hekimlik gibi kutsal bir mesleğin ferdi olarak görmemiz bile mümkün değildir. Kendisini, iftira attığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Mehmetçiğimizin yılmaz savunucuları olarak, evladını vatanına kurban vermiş şehit aileleri olarak şiddetle kınıyor, terörü ve terörizmi, nifak tohumu ekmeye çalışan ve bunu destekleyen herkesi lanetliyoruz" dedi."Kahraman şanlı Türk ordusu, tarihi boyunca hiç kimseye hiçbir şekilde, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmamıştır, kullanmaz da. Eğer TSK kimyasal, biyolojik silah kullanmış olsaydı şimdiye kadar terör çoktan bitmiş, saklandıkları deliklerde yok olmuşlardı. Kahraman Türk ordumuza bu iftiraları atanlar haindir. Dünyada; kimyasal, biyolojik bir silah kullanmayacak tek bir ordu var ise o da peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ne zaman PKK zor duruma düşse TTB skandal bir açıklama yapmaktadır."Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven ise Fincancı'yı istifaya davet ederek şunları söyledi: "Bizler kendisini istifaya davet ediyoruz. Yaptığı tamamen yanlıştır. Birinci önceliği doktorlar, halk sağlığı olması lazım. Siyaset yapmak onun işi değil. Türk Tabipleri Birliği bayrağı altında bu işi yapmaması lazım. Siyaset yapacaksa ayrılır gider. Fincancı'nın istifasını bekliyoruz."Fincancı'nın iftirasını SABAH'a değerlendiren AK Parti'nin doktor kökenli milletvekilleri ve MHP'li siyasiler, TTB'deki seçim sisteminin değiştirilmesi ya da kapatılıp milli hassasiyeti gözeten gerçek bir meslek kuruluşunun yapı taşlarının örülmesi gerektiğine işaret etti.Yönetimi, tabipler birliği gibi çalışmıyor. Bu bir hekim olarak incitici bir şey. Böyle bir meslek örgütümüzün olmasından dolayı ben utanıyorum. Hekimlikle ilgili bir çalışmaları yok. Terör örgütünün savunuculuğunu yapıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hukuki bir düzenlemeye ve daha demokratik bir yönetime meslek örgütlerinin ihtiyacı var.TTB daima terörün ve teröristin sözcülüğünü yapmakta; bölücü emellere çanak tutmakta, Türk düşmanlarının yuvası olmaktadır. Bu sebeple Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır.