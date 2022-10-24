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Giriş Tarihi: 24.10.2022 17:41

TBMM Başkanı Şentop Zambiya Milli Günü'nü kutladı

AA
TBMM Başkanı Şentop Zambiya Milli Günü’nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zambiya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli günleri dolayısıyla Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Nelly Mutti'ye tebrik mektubu gönderdi.

Zambiya Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Türkiye'nin, Zambiya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirtti.

İki ülke parlamentoları arasındaki temas ve ziyaretlerin gelecek dönemde de Zambiyalı mevkidaşının katkılarıyla tesis edilmesini ümit ettiğini ifade eden Şentop, "Zambiya'nın Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Zambiya halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop Zambiya Milli Günü'nü kutladı
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