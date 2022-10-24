Türkiye yüzyılı’nı gençlerle beraber yükselteceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nda da gençlerle bir araya geldi. Önceki gün Malatya'da 60 bin, dün de Diyarbakır'da 70 bin kişinin katılımıyla toplu açılış törenlerini yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin, pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıtlamasın. Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. Kimsenin değil kendi oyun planımızı takip ederek, hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin, 85 milyon vatandaşının felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber yükseltecek sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.Biz bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye'yiz derken birileri gibi istismar yapmıyoruz.Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.(CHP liderinin ABD ziyaretiyle ilgili soru üzerine) Şimdi bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Galiba dün (önceki gün) bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış, herhalde izin verdiler. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı. Hayırlı olsun. Bu isabetli bir şey oldu. Türkiye, evet Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek, bunu beraber yaşayacağız. Bizim bir sıkıntımız yok. Tamam. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar, hangi yatırımı yaptılar, ellerindeki bu kadar belediye başkanlarıyla ne çıkardılar, çıksınlar bunları konuşsunlar. Biz de bugüne kadar 20 senede ne yaptık A'dan Z'ye hepsini milletimize anlatacak, yolumuza devam edeceğiz.