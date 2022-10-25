FETÖ’cülerın Sabah’a saldırısına tepki çığ gibi: Aşağılık bir eylem, adli ve hukuki sürecin takipçisi olacağız

AlmanyaFrankfurt'ta düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in, FETÖ'nün Almanya'daki sözcülerinden Ercan Karakoyun tarafından darp edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. FETÖ firarisi Cevheri Güven'in programını takip ettiği sırada çirkin saldırıya uğrayan Erel, darp raporu aldı ve suç duyurusunda bulundu. Almanya Türk Gazeteciler Birliği, Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) saldırıyı kınayarak Erel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) de saldırıyı bir bildiriyle kınadı. UİD Başkanı Köksal Kuş imzalı bildiride "İsmail Erel'in cep telefonu zorla elinden alınmaya çalışılırken kendisine fiziki müdahalede bulunulmuştur. FETÖ'cü Ercan Karakoyun'un fiziki müdahalesi sonrası İsmail Erel'in elinde ve omzunda kas ezilmesi ile doku zedelenmesi meydana gelmiştir. Demokratik hak ve özgürlükleri hiçe sayan bu aşağılık eylemi tepkiyi şiddetle kınıyor, Erel'e ve Turkuvaz Medya Grubu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.BerlinBüyükelçisi Ahmet Başar Erel olayın takipçisi olacaklarını bildirdi. Erel'E 'geçmiş olsun' telefonu eden Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de "Gereken tepkiyi ortaya koyacağız" diye konuştu.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı sert bir dille kınayan Çavuşoğlu, "Çok geçmiş olsun, her zaman yanınızdayız" dedi.