Kumpasın beyni İsveç’te patron!

SABAH Özel İstihbarat birimleri, yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde tek tek görüntülemeye devam ediyor. FETÖ'nün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i İsveç'te bulan SABAH Özel İstihbarat, 17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i yine İsveç Stockholm'de günler süren saha araştırmasıyla saklandığı ininde buldu. Çetiner, Akersberga Bölgesi Tallsattravagen 199 numaralı adreste bulunan, 13 Aralık 2017'de 559140-0519 kuruluş numarasıyla kurulan Jaisy Health AB adlı tıp teknolojileri geliştiren şirketin ortaklarından biri. Şirketin diğer ortakları ise Fetullahçı yapılanmaya yakın CEO olarak görev yapan Hüseyin Aytuğ ve Hasan Basri Çelebi.SABAH Özel İstihbarat Servisi, Fetullahçı firari teknik istihbaratçı Emniyet Müdürü Murat Çetiner'i, saklandığı ikametgâhından hafta sonu eşiyle birlikte gezmeye çıktıktan sonra, evlerinin yakın bölgesindeki gezi alanında görüntülemeyi başardı. Eşiyle önce alışveriş merkezine doğru giderken ani bir kararla U dönüşü yaparak bir doğa parkına yönelen Çetiner, göl kenarında eşiyle dolaştığı sırada yağmurun bastırmasıyla koşar adımlarla aracına bindi. SABAH ekibi tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etmeyen Çetiner çifti daha sonra bir alışveriş merkezine gitti. Alışverişin ardından evlerinin yolunu tuttu.MuratÇetiner'in, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iade listesinde olup 11 Fetullahçı ile her yerde aranmasına rağmen, Stockholm merkezde bulunan İsveç sermayeli Avrupa'nın otopark denetim alanında en büyük şirketlerinden olan 'Easypark' adlı otopark firmasında siber güvenlik alanında üst düzeyde uzman olarak çalıştığını gözlemledik.MuratÇetiner, 17-25 yargı ve emniyet kumpasları çerçevesinde gözaltına alınmış, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra da İsveç'e firar etmişti. Garson adlı mahrem imamdan ele geçirilen flaş bellekte A5 olarak (örgüte yürekten bağlı) kodlanan Çetiner, darbe girişiminden 13 gün önce FETÖ yayın organı Nokta dergisinin patlayan bomba kapağını sosyal medyadan paylaşarak darbe olacağını belirtmişti.Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyetlerini sürdüren Murat Çetiner, 2 Eylül 2018'de kurulan İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un, firari Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez'le birlikte kurucuları arasında yer alıyor. Çetiner sitedeki tanıtımında ise BM ile AGİT için güvenlik uzmanı olarak çalıştığını yazıyor. Söz konusu kara propaganda sitesinin kuruluşunda kullanılan e-mail adresinin Çetiner'in kullanımındaki e-mail adresi olduğu tespitler arasında bulunuyor. Çetiner, aynı zamanda @ nordicmonitor sosyal medya hesabının yöneticiliğini de yapıyor.Çetiner, FETÖ faaliyetlerine örgüte ait sosyal medya kanallarından devam ederken, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasını bu programlarda aklama çalışmasını sürdürüyor. Çetiner'in Selam Tevhid'de kumpas davası kapsamında hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunuyor. Çetiner'in dosyası firari olması nedeniyle ayrılmış durumda. Emniyet camiasında 'Sarı Murat' kod adıyla bilinen Murat Çetiner, ayrıca FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yapılan operasyonlar döneminde FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Çağın Mağdurları Derneği ile Günün Mağdurları Derneği üyesiydi ve aktif bir şekilde FETÖ'cü polislerin konuk olduğu Can Erzincan TV, Zaman TV gibi kanallarda terör örgütü lehine yorumlar yaptı.Binlerce kişinin illegal bir şekilde dinlendiği kumpas soruşturmalarındaki teknik dinlemelerin beyni olan Murat Çetiner'in İsveç'te lüks bir hayat sürdüğünü, altında yaklaşık 3 milyon TL civarında ultra lüks 2021 model MAL 0.. plakalı koyu gri Mercedes ciple gezdiğini, Stockholm Haninge Bölgesi Krogtappan 94 numaralı adresinde yaklaşık 9 milyon lira civarında lüks müstakil bir villayı 26 Haziran 2020'de satın aldığını tespit ettik.