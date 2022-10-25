Mersin’de PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 13 gözaltı

Çalışmaları derinleştiren ekipler, A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K'nin, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesindeki yaptığı başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkardı.