Mersin’de PKK/KCK’ya şafak operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'lı 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Örğüt üyesi 5'inin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenirken, 10'unun da sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü, yüceltici ve destekleyici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, A.I, S.S. ve S.N'nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları ele geçirildi.
Çalışmaları derinleştiren ekipler, A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K'nin, Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesindeki yaptığı başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkardı.
Kimliği ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı düzenlendi. 200 polis katıldığı şafak operasyonunda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalama çalışmaları sürüyor.