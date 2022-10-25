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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Yusuf İslam, Erdoğan’a gitarını hediye etti

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Yusuf İslam, Erdoğan’a gitarını hediye etti
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün akşam İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konseri izledi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da katıldı. Yusuf İslam, gecenin sonunda Erdoğan'a gitarını hediye etti. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre'den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik" ifadelerini kullandı.
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Yusuf İslam, Erdoğan’a gitarını hediye etti
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