Bakan Varank: Türkiye, Avrupa’nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifika törenine katıldı. Yaklaşık 60 yıldır ortakları olan AB ile iş birliklerini sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Varank, Türkiye-AB mali iş birliği süreci kapsamında başlattıkları Rekabetçi Sektörler Programı'nda bilhassa son dönemde hızlandıklarını söyledi.

"PROJE, TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE KATKIDA BULUNULACAK"

Varank, ardı ardına proje açılışları yaptıkları bereketli bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, en son iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını yaptıklarını bildirdi.

Temennilerinin AB ile Rekabetçi Sektörler Programı'nda yakaladıkları etkin ve verimli iş birliğinin ENHANCER projesi ile de devam etmesi olduğunu vurgulayan Varank, 2020'de uygulanmaya başlanan projenin girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu, 2023 sonuna kadar devam edecek projeyle girişimcilik ve istihdam imkanlarının iyileştirileceğini, Türkiye'deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunulacağını söyledi.

"117 PROJEYE YAKLAŞIK 11 MİLYON AVRO KAYNAK TAHSİS EDİLDİ"

Projenin İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere, özellikle göçmen yoğunluğundan etkilenen 11 ilde uygulandığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"32,5 milyon avro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon avro kaynak tahsis edildi. Saydığım 11 ilde önemli ortak kullanım tesisleri, girişimcilik ve istihdam projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. ENHANCER kapsamında bugüne kadar 2 bin 305 kişi genel girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yatırımcı buluşmaları gibi etkinliklerle 379 firma temsilcisi bir araya getirildi. Birçok şirket kuruldu, yeni istihdam oluşturuldu. Girişimcilerin iş birlikleri yoluyla biz, bu sayede finansmana erişimlerini kolaylaştırmış olduk."