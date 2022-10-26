FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari durumdaki şüphelilerin 'Gaybubet evi' olaran adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi. Dün yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "Örgüt Evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen 20 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i Polis Memuru (İhraç), (1)'i Öğretmen (İhraç), (1)'i Mühendis (İhraç), (1)'i Vergi Müfettişi (İhraç), (1)'i Araştırma Görevlisi (İhraç), (1)'i Zabıt Kâtibi (İhraç), (1)'i TCDD'de Sözleşmeli Memur (İhraç) ve (1)'i Gelir Uzman Yardımcısı (Aktif), (2)'si KHK Kapsamında Kapatılan Kurum Çalışanı ve (8)'i Özel Sektör Çalışanı olmak üzere 18 şahıs yakalanmış olup yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, üniversite dönemlerinde örgüte ait evlerde kalan ve ev ablası olarak faaliyet gösteren (2) şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda (1)'i KHK Kapsamında Kapatılan Kurum Çalışanı ve (1)'i Özel Sektör Çalışanı olmak üzere (2) şahıs,

Ülke genelinde toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Firari (2) şahsın yakalamasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.