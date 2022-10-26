Hekimlerden tepki: Fincancı ve yönetim kurulu istifa etsin

Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak TSK'nın 'kimyasal silah' kullandığı yalanını söyleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler sürüyor. Anadolu Tabip Odaları Başkan ve temsilcileri, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Milliyetçi Hekimler Derneği 'acil' çağrısıyla Aksaray'da bir araya geldi. Heyet adına konuşan Aksaray Tabip Odası Başkanı Rıfkı Karabatak, "TTB Merkez Konseyi Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin derhal istifa etmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yüreğinde hisseden her Türk hekiminin, Türk Tabipler Birliği mevcut merkez konseyini, tüm iletişim araçlarını kullanarak, istifa etmeye davet etmelerini, tüm hekimlerimizi Türk tabip odalarına üye olmaya ve odalarına sahip çıkarak hem ülkemiz üzerinde, hem de tüm hekimler üzerinde oynanan bu kirli oyunları bertaraf etmelerini, hekimlik mesleğini eli kanlı terör örgütü ile adeta yan yana getirme emellerine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.