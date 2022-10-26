İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler sayesinde uyuşturucu ticareti düştü, biz sonuç alıyoruz





"UYUŞTURUCU SATANLARIN AYAKLARINI KIRIN DEDİK SONUÇ ALIYORUZ"



Okul önlerinde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın dediğimizde birilerinin kendilerine kızdığını ama sayede uyuşturucu satıcılarının oranının azaldığını ifade eden Bakan Soylu, "Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak uyuşturucu tüccarlarına da aynı muameleyi yapıyoruz. 2021 yılında 22 ton eroin yakalandı. Gümrükte yakalananlarla beraber 25 26 tona kadar çıktı. Eskiden doğudan Türkiye'ye uyuşturucu girerdi. Cumhurbaşkanımız öyle bir irade ortaya koydu ki, sınırda ve yapılan çalışmalarla şimdi uyuşturucunun yüzde 74'ünü Ağrı, Van ve Hakkari'de yakalıyoruz. Şimdi Akdeniz hattından Avrupa'ya geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi metamfetamin ile karşı karşıyayız. Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz ayaklarını kırın dediğimde bana kızıyorlar. Uyuşturucu kullanan ne büyük hastalıkla karşı karşıya ise aileleri de büyük problem yaşıyorlar. Biz bu ailelere sırtımızı mı dönecektik. Ama bunu anlamayanlar o evladın derdini anlamayanlar bu adam bu lafları niçin ediyor derler. Bunu yine söylüyorum uyuşturucuyu okul önlerinde kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar kırsınlar. Bu tedbirler sayesinde uyuşturucu ticareti düştü. Biz sonuç alıyoruz. Üzerinde bir gram dahi yakalasak gözaltı yaparak işlem yapıyoruz. Sadece kolluk kuvveti yetmez işte bunun için bu uygulamaları yapıyoruz. Uyuşturucu kullananların yüzde 79'u arkadaş eş dosttan alışıyor. Eğer biz annelere evlatların tavırlarını anlatabilirsek sonuç alabiliriz. İşte bunun için bu projeyi yaptık. 1 milyon 90 bin anneye ulaştık. Aileler bu illet karşısında yalnız değildir. Lütfen uyuşturucu kullanan ve satanı görünce ihbar edin. Göreve gelmeden önce cezaevinde 36 bin kişi varken göreve geldikten sonra 117 bin uyuşturucu satıcısı cezaevinde mücadelemiz devam edecek. Biz onları yakaladıkça zehir yaymalarını engelliyoruz. 86 bin metruk bina yıktık. Çünkü uyuşturucu merkezi haline geliyor. Parklarda da uyuşturucu kullanılıyor. Onları da ışıklandırıyoruz" şeklinde konuştu.



"KADINA ŞİDDET SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DEĞİL"



İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından bazı çevrelerin kadın cinayetlerinin artacağı görüşünün doğru olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "390 milyon kök kenevir yakaladık. Lice ve Bingöl'de bu para olarak PKK'ya gidiyordu. Bununla 287 milyar lira gelirlerinin önüne geçtik. Kadına şiddette de aynı şekilde mücadele ediyoruz. Ciddi çalışma yapıyoruz. Sadece tedbir yetmiyor. Erkeklerinde bilgilendirilmesi gerekiyor. Kadına el kalkamaz eğitimi veriyoruz. KADES programı ile tuşa bastığınızda 4-5 dakikada polis geliyor. Sıkıntılı çiftlerin ayaklarını elektronik cihaz yerleştiriyoruz. İstanbul sözleşmesi kaldırıldığında cinayet artacak dediler bu işin sözleşmeyle ilgisi yok. Azalış var şuanda. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

Programa katılan vatandaşlara uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele sunumları yapıldı.