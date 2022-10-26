PKK’nın katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş, törenle anıldı.Çat Kaymakamlığı'nca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı atışıyla başladı. Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, o yıllarda terör örgütünün katliamlarının yoğun olduğunu söyledi. Vali Memiş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, sivil, asker herkesin terörle mücadele ettiğini anlattı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de "Güçlü olmalıyız ve ülkemizi her şeyiyle geliştirmek zorundayız ki oyuna gelmeyelim. Gençlerimize bugünleri hatırlatmamızda fayda var. Bilmeliler ki su uyur, düşman uyumaz" ifadelerini kullandı. Mezarlara karanfil bırakıldı, şehitlerin yakınları hüzünlü anlar yaşadı.