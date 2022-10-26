Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 93 yaşında vefat eden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Hendek Devlet Hastanesi'nden alınan Cerrahoğlu'nun cenazesi, evinin önüne getirildi. Dua edilmesinin ardından Cerrahoğlu'nun naaşı, Hendek Yeni Camisi'ne götürüldü.

Cerrahoğlu'nun ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Cerrahoğlu'nun hem eserleriyle hem de yetiştirdiği öğrencileriyle ilim aleminde iz bıraktığını söyledi.

Cerrahoğlu'nun hem Türkiye hem de İslam aleminde tefsir ilmine önemli katkılar yaptığını vurgulayan Erbaş, "Cenabıhak, onun yapmış olduğu ilmi faaliyetleri amel defterinde sadaka-i cariye olarak karşısına çıkarsın inşallah. İnşallah onun bırakmış olduğu eserler okunduğu müddetçe amel defterine sevap yazılmaya devam edecektir. İnşallah bizler, onun talebeleri olarak kendisini anmaya, dua etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cerrahoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hendek Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Cerrahoğlu'nun ailesi, yakınları ve öğrencilerinin yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dereboğazı Mahallesi'ndeki evinde dün rahatsızlanan Cerrahoğlu, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.