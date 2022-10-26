Soyer’in oyunu mahkemeden döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Sığacık'ta arkeolojik sit alanlarını koruma altına alma bahanesi ile tarım arazilerini imara açmak istedi. Şehir Plancıları Odası, planların iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İzmir 6. idare Mahkemesi, tarım alanı olarak işli parsellerin yapılaşmaya açıldığı gerekçesi ile Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Seferihisar'ın Sığacık ve Batı Akarca'daki arkeolojik SİT bölgelerine ilişkin planları iptal etti. Geçtiğimiz aylarda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Salihler altı, Kabakum bölgesine ilişkin hazırladığı imar planları yine aynı gerekçe ile meslek odalarının açtığı dava sonucu mahkeme tarafından iptal edilmişti. Mahkemenin 'iptal' kararı kulislerde 'Soyer'in oyununu yargı bozdu' yorumlarına neden oldu.