Haberler Gündem Haberleri Atıktan sabun üreten öğrencilere Emine Erdoğan’dan tebrik: Sizinle ne kadar gurur duysam az
Giriş Tarihi: 27.10.2022

Atıktan sabun üreten öğrencilere Emine Erdoğan’dan tebrik: Sizinle ne kadar gurur duysam az

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Atıktan sabun üreten öğrencilere Emine Erdoğan’dan tebrik: Sizinle ne kadar gurur duysam az
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık yağlardan sabun üreten öğrencileri tebrik etti. 'Sıfır Atık' projesinin öncüsü olan Erdoğan, "İzmir'in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum.



Geri dönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam az. Bu örnekle görüyoruz ki, sıfır atık anlayışı kolayca okuldan başlayarak tüm ilçeye yayılabiliyor ve bir yaşam pratiği haline dönüşebiliyor. Çocuklarımıza #SıfırAtık farkındalığını kazandıran öğretmenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Atıktan sabun üreten öğrencilere Emine Erdoğan’dan tebrik: Sizinle ne kadar gurur duysam az
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA