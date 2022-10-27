Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın huzuruna çıkıyor. Geride bırakılan 20 yılda ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme ve enerjiye kadar birçok alana yapılan vizyon yatırımlarla ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayan AK Parti, şimdi yeni bir vizyonu ortaya koyacak. AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen ve ülke insanının hayatını kolaylaştıran vizyon projelerden yola çıkılarak çizilecek çerçevede, cumhuriyetin ikinci yüzyılının taşları döşenecek. Üzerinde aylardır çalışılan ve vizyon belgesi niteliği taşıyan "Türkiye Yüzyılı"nın lansmanı, yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayici ve işadamları, sanatçılar, çevreci gençler ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ile sosyal medya fenomenleri de yer alacak. Programda protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına bir çağrı yapacak. Erdoğan, "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" mesajı verecek. Aralarında Cumhur İttifakı üyesi MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nin bulunduğu 11 siyasi parti programa davet edilirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'ne ise davet mektubu gönderilmedi.AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı logosunu da paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenilerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken, Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri, logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.BaşkanErdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı. Erdoğan, saat 20:23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" ifadelerini kullandı. Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediği belirtilen filmde, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğu ve burada uçak bombaları, deniz altı bombaları gibi pek çok önemli savunma sanayii üretimine imza attığına işaret ediliyor. ANKARA