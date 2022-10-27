İnsansız kara aracı Kapgan görücüye çıktı

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha EXPO 2022'de dün tarihi bir an yaşandı. 2022'de HAVELSAN'ın geliştirdiği ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez gösterildi. KAPGAN'ın örtüsünü Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar birlikte kaldırdı. Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN, 30x113 mm'lik silah sistemi ile öne çıkıyor. Kara ve hava hedeflerine karşı 800 metre mesafeden zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2 km etkin menzile sahip olacak. KAPGAN'a, farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de entegre edilebilecek. KAPGAN, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşulunda, değişik görüş şartlarında üstün harekât kabiliyetine sahip olacak.HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, "Hem sınır bölgelerinde hem de çöl bölgelerindeki arazilerde kullanımı kolay olacak. Araçlar belli testleri geçtikten sonra envantere girebiliyor. KAPGAN'ın testlerini 3-5 ayda bitirdikten sonra bunu sahada da göstereceğiz. Daha sonra envanter süreci gelişecektir" dedi.Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen KAPGAN dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak. KAPGAN, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkânına da sahip olacak.SAHA EXPO'da "Savunma Sanayiinde Bölgesel İşbirliği İmkânları" adlı panelde konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın, Bayraktar'ın amiral gemisi olduğunu söyleyerek "Kızılelma projesinin maliyeti tamamen Baykar tarafından karşılandı. Bir imalatçı olarak ne gerekiyorsa bunu biz tanımlıyoruz" dedi.SAHA EXPO'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile Baykar Teknoloji arasında Kızılelma Muharip Uçak Sistemi İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a SAHA EXPO'yu gezdirdi. Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini büyük bir dikkatle inceleyen Wallace, "Türk İHA'ları modern savaşta oyun değiştirici" dedi.SAHA EXPO 2022'de dünya harp tarihini değiştiren Bayraktar İHA ve Akıncı SİHA'nın geliştiricisi Baykar Teknoloji'nin standına büyük ilgi vardı. Katılımcılar Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği yeni ürünleri dikkatle inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.