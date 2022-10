Hedef 8 yılda 1 milyon TOGG

Başkan Erdoğan'ın 2011'de, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında ilk kez dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil hayali gerçek oldu. 2017'de "babayiğitler" olarak lanse edilen 5 şirketle (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmen kuruldu. TOGG ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle duyuruldu. Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, TOGG CEO'su olarak göreve getirildi. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait alanda kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı.TOGG'un ilk prototipine ait görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 20 Aralık 2019'da sosyal medyadan paylaştı. 27 Aralık'ta Gebze'de Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde, kırmızı-beyaz yerli ve milli SUV ile sedan modelleri tanıtıldı. Haziran 2020'de fabrikanın kurulacağı alan için olumlu ÇED raporunun ardından Yatırım Teşvik Belgesi alındığı duyuruldu.20 milyar TL'nin üzerinde yatırımla 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulan fabrika için ilk kazma 18 Temmuz 2020'de vuruldu. Fabrika 2.5 yıldan daha kısa sürede tamamlandı. 4 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikaya ulaşımı kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, TOGG ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da yerleştirilmesinin ardından otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretilecek. B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gammı tamamlanacak. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı modelde üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.Rengiile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor. Doğuştan elektrikli TOGG 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi uygulanacak. Bakan Varank, geçen ay SABAH'a TOGG'un vegan anlayışla üretileceğini belirterek, araçta deri materyal kullanılmayacağı bilgisini paylaştı. TOGG'un, C segment SUV araçlarla rekabet edecek bir fiyatla piyasaya çıkacağı kaydediliyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkânını sağlayacak bağlantı yolu ve farklı seviyeli kavşağın açılışa hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Mudanya- Gemlik arasındaki karayolu yatırımları kapsamında, 4.84 kilometre uzunluğunda, 3.84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor".TOGG, mobilite alanında küresel marka olmanın yanı sıra, "daha temiz ve yeşil bir gelecek" için önemli bir adım niteliğini taşıyor. TOGG, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor. Mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin yanı sıra, test pistlerinin de yer aldığı TOGG'un üretileceği Gemlik Kampüsü'nde, karbon ayak izinin düşürülmesi de ön planda tutuluyor. Montaj hattında akıllı robotların kullanılacağı tesis, Avrupa'nın temiz boyahanesine ev sahipliği yapacak. Uçucu organik bileşenlerin seviyesi Avrupa normlarının 7'de, Türkiye normlarının 9'da biri kadar olacak. AA