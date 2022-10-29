İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

CUMHURİYET KOŞUSU YAPILDI

Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde 'Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne yaklaşık 2 bin spor tutkunu katıldı. Miniklerde bin metre, çocuklarda 2 bin metre ve büyüklerde 6 bin metrede yarışan sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katıldığı etkinlikte dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın ödülü olmak üzere toplam da 57 bin TL ödül takdim edildi.