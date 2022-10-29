Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:46

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Türk milletinin, bağımsızlığının nişanesi olan Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıldönümü İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fatih Vatan Caddesi’ndeki resmi törenin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından cumhuriyet koşusu yapıldı. Dereceye girenlere toplamda 57 bin TL ödül verildi. Tuzla’da ise pastadan dünyanın en büyük bayrağı yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine eşleriyle birlikte katıldı. Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ne koştu. Kutlamalar kapsamında Yerlikaya, Sivri ve İmamoğlu, üstü açık askeri araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, İstanbul Valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı. Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan Türk Yıldızları'nın şovu da yer aldı.

CUMHURİYET KOŞUSU YAPILDI

Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde 'Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen koşuya miniğinden büyüğüne yaklaşık 2 bin spor tutkunu katıldı. Miniklerde bin metre, çocuklarda 2 bin metre ve büyüklerde 6 bin metrede yarışan sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katıldığı etkinlikte dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın ödülü olmak üzere toplam da 57 bin TL ödül takdim edildi.

PASTADAN YAPILAN DÜNYANIN EN BÜYÜK BAYRAĞI

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tuzlalı minikler tarafından dünya rekoru kırıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzlalı miniklerle 100 parçadan oluşan 24 metrekarelik pastayı birlikte hazırladılar.

Kırmızı krem şanti ile renklendirilen pastaya ay ve yıldız konuldu. İki ayrı masada yapılan pasta daha sonra çocuklar tarafından birleştirildi. Ortaya çıkan Türk Bayraklı pasta 'Pastadan yapılan en büyük bayrak' dünya rekoru kırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA