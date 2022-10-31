Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını 2 yılda sardı

İzmir depreminin üzerinden 2 yıl geçti. 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşımızı hayatını kaybettiği depremin acısı hala yüreklerde. Bıraktığı izler ise devlet-millet birlikteliğiyle siliniyor.16 saniyelik yıkıcı deprem sonrası okullar, evler, işyerleri yeniden inşa edildi. Bayraklı ilçesinde bin 404 konut ve 289 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Devam eden 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının ise yılsonuna kadar teslim edileceği duyuruldu.Deprem bölgesindeki 7 projede 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilköğretim ve ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı ihalesi gerçekleştirildi. Rezerv alanda 3 bin 657 konut, 68 iş yeri ve 8 derslikli anaokulunun da ihaleleri yapıldı. 5 bin 61 konuttan 2 bin 245'i tamamlandı. 397 konut ve 2 iş yerinin hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda inşaatına başlanan 3 bin 650 konuttan ilk etaptaki 397'si de depremzedelere verildi. Geriye kalan konutların tamamı yıl sonuna kadar teslim edilecek. Devlet, depremde evleri zarar gören 2 bin 345 kişiye 33 milyon 780 bin lira destekte bulundu. 9 binanın tamamen yıkıldığı İzmir depremi sonrası AFAD, AKUT, Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden ekiplerin yer aldığı 7 binin üzerinde görevli, gece gündüz enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak zamanla yarışarak destan yazdı.İZMIR'DE depremin meydana geldiği saat olan 14.51'de sirenler çaldı, gözyaşları sel oldu. Bayraklı ilçesindeki deprem anıtına karanfiller bırakıldı. Depremde 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif'in ve aynı depremde hayatını kaybeden Umut'un annesi Seher Perinçek törende yaptığı konuşmada "Bizim için bu 2 yıl dinmeyen bir özlem demek. Boş okul karneleri, yarım kalan kitaplar, gidilmemiş yollar, söylenmemiş sözler demek" dedi. Ceyhan TORLAK/ SABAHİZMİR depremi sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda "Binaların yıkılma nedeni standartlara uygun olmayan malzeme" denildi. Yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Doğanlar Apartmanı müteahhiti Çetin Doğan'a 18 yıl, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın müteahhiti Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verildi.AVUKAT FAIK ÇALIŞKAN: İnsanlar, gayrimenkul almadan önce riskini öğrenmeyi unutmamalı. Aslında gayrimenkul o kadar da risksiz, alalım ne olacak ki, burası evdir, taşınmazdır diyebileceğiniz bir şey değil. İçiniz rahat bir şekilde bir evde opturmak için deprem risk raporu mutlaka alınmalı" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiçbir anını unutmadan İzmir'imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşehrilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın."